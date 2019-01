CALCIOMERCATO INTER TRAORE FIORENTINA EMPOLI / Niente Inter per Traore. Il giovane centrocampista dell'Empoli, messosi in luce in questa prima parte di stagione, dovrebbe trasferirsi alla Fiorentina.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI . I due club toscani - come riporta 'Sky Sport' - hanno trovato un accordo per il classe 2000 sulla base di una cifra di. Traore rimarrà ad Empoli fino al termine della stagione ed è pronto ad accogliere in azzurro il giovane