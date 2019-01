CALCIOMERCATO MILAN PIATEK BERTOLACCI BORINI / Tutto sembra procedere nel verso giusto: il triangolo Chelsea-Milan-Juventus per Higuain può davvero avere l'esito sperato dal centravanti, desideroso di volare a Londra per riabbracciare Maurizio Sarri. Come raccontato, il Milan si sta muovendo con decisione per Krzysztof Piątek, sul quale resta vivo l'interesse del Real Madrid. I rossoneri hanno avviato i contatti con il Genoa, che per il suo centravanti potrebbe chiedere una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Una cifra non certo bassa che però potrebbe essere 'ammortizzata' da alcuni calciatori, in uscita dal Milan che piacciono ai liguri.

Calciomercato Milan, da Bertolacci a Borini: idee per il Genoa

Il Milan è intenzionato a puntare su Piatek del Genoa, club storicamente 'amico'. I rossoneri per strappare il bomber polacco al Grifone oltre a mettere sul piatto tanti soldi potrebbero offrire diverse contropartite tecniche per abbassare i 40 milioni di euro cash. Il Genoa non ha mai nascosto la volontà di riaccogliere Bertolacci ma per il centrocampo in questi giorni si è fatto anche il nome di Montolivo. Altre idee potrebbero portare a Borini, in uscita dai rossoneri, e a Laxalt. Per l'uruguaiano si tratterebbe di un ritorno nella squadra dove è esploso. I primi mesi al Milan non sono stati per nulla esaltanti e con il ritorno di Strinic un suo addio non è certo da escludere.

