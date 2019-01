PAGELLE TABELLINO ROMA ENTELLA - Uno Schick in grande spolvero trascina la Roma al passaggio del turno di Coppa Italia contro la Virtus Entella. Tra i giallorossi non brilla invece Pastore, che riscatta parzialmente una prova non buona con la rete del 4-0. Tra i liguri si salva Mota.

ROMA

Olsen 6 - Bravo e anche fortunato nel rimediare a una corta respinta chiudendo la porta al tiro a botta sicura di Eramo. Subisce due gol, ma in entrambe le occasioni l'arbitro annulla per fuorigioco. Due buone parate nel finale.

Karsdorp 6,5 - Finalmente gli viene concessa un'occasione e per la prima volta in un anno e mezzo fa vedere alcune delle sue qualità. Bravo nella scelta di servire Schick nell'azione del 2-0. Intraprendente, forse vale la pena insistere su di lui.

Fazio 6 - Serata senza grandi problemi.

Juan Jesus sv - Si fa male subito. Dal 10' Marcano 6,5 - Entra a freddo e si perde subito Mota, che lo costringe al fallo da ammonizione. E' anche sfortunato quando realizza un bel gol di testa ma è in offside. Poi segna la rete del 2-0 e la sua serata cambia decisamente musica.

Kolarov 6 - Splendida l'apertura con cui inizia l'azione della rete del vantaggio. Poi gioca senza strafare.

Cristante 6,5 - In assenza di Nzonzi deve badare a dare equilibrio alla squadra e lo fa bene.

Lo. Pellegrini 6,5 - Nel ruolo di centrale di centrocampo è un po' sacrificato ma se la cava. Dall'82' Riccardi sv - E' la grande speranza del vivaio giallorosso, il pubblico accoglie il suo esordio con un applauso. Sfiora il gol con un tiro-cross.

Ünder 6,5 - Bello lo spunto con cui serve a Schick la palla del vantaggio. Regala un altro assist splendido al compagno, che però non sfrutta. Vivace come al solito anche se poco concreto. Dal 76' Zaniolo sv - Entra in campo tra gli applausi dell'Olimpico. Ma è troppo tardi per lasciare il segno.

Pastore 6 - Lontanissimo da una condizione fisica anche solo accettabile, perde sistematicamente i duelli fisici. Gli capita un ottimo pallone nel finale del primo tempo ma sceglie la soluzione più leziosa cercando un passaggio di tacco decisamente fuori luogo. Spreca a inizio ripresa una grande occasione calciando addosso al portiere. Le cose gli vanno megli quando il ritmo della partita cala. Si riscatta parzialmente nel realizzare la rete del 4-0: la sufficienza è stiratissima.

Kluivert 6 - Molto fumoso nel primo tempo. Perfetto nel servire a Schick la palla del 3-0.

Schick 7,5 - Gli bastano 20 secondi per realizzare un gioiello di tacco. Poi si sbatte molto, fino allo splendido assist, sempre di tacco, per Marcano.

Chirurgico nel realizzare la sua doppietta personale con un sinistro all'angolino. Sembra decisamente più convinto di se stesso, potrebbe essere l'uomo in più della seconda parte della stagione della Roma.

All. Di Francesco 6,5 - Prova alcuni giocatori finora poco impiegati e alcune risposte, come quella di Karsdorp, sono positive. Nota stonata della serata gli infortuni di Perotti e Juan Jesus.

VIRTUS ENTELLA

Paroni 5,5 - Può ben poco sui gol di Schick, forse qualche colpa la ha sulla rete di Marcano. Nella ripresa è attento su Pastore. Salva più volte su Under e Schick.

Belli 5,5 - Limita Kluivert e Kolarov per quanto può.

Pellizzer 5 - Sul gol dell'1-0 si fa beffare dal tacco di Schick. Patisce la serata di grazia dell'attaccante ceco.

Baroni 5 - Non va molto meglio del suo compagno di reparto.

Cleur 5,5 - Pronti via e Under lo punta nell'azione dell'1-0. Col passare dei minuti prende le misure al turco. Non riesce a chiudere sul gol di Pastore.

Eramo 5 - Gli capita l'occasionissima per l'1-1 ma spara addosso a Olsen.

Paolucci 5 - Non regge l'urto del centrocampo romanista. 70' Ardizzone 5,5 - Entra a gara compromessa.

Nizzetto 5,5 - Bella la punizione con cui mette in difficoltà Olsen. Poco altro.

Adorjan 5 - Qualche duello vinto con Pastore, ma non basta. Dal 46' Icardi 5,5 - Nello stadio nel quale ha sempre sognato di giocare non riesce a incidere.

Mota Carvalho 6 - Con un bel numero costringe all'ammonizione Marcano. E' quello che ci prova con maggiore convinzione.

Caturano 5,5 - Non riesce a lasciare il segno. Dal 46' Mancosu 5,5 - Non gli arrivano palloni giocabili, non brilla.

All. Boscaglia 5,5 - Prova a giocarsela ma la gara è inevitabilmente condizionata dal gol-lampo di Schick. Non trova le contromisure ma poteva fare poco.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano 6 - Si fa aiutare dalla Var in più di un'occasione. Direzione di gara piuttosto agevole e sicura.

ROMA-ENTELLA 4-0

ROMA: Olsen; Karsdorp, Fazio, Juan Jesus (10' Marcano), Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini (82' Riccardi); Ünder (76' Zaniolo), Pastore, Kluivert; Schick.

A disp.: Fuzato, Greco, Marcano, Santon, Florenzi, Lu. Pellegrini, Coric, Riccardi, Zaniolo, Dzeko.

All. Di Francesco.

VIRTUS ENTELLA: Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Cleur; Eramo, Paolucci (70' Ardizzone), Nizzetto; Adorjan (46' Icardi); Mota Carvalho, Caturano (46' Mancosu).

A disp.: Massolo, Benedetti, De Santis, Crialese, Bonini, Icardi, Ardizzone, Di Cosmo, Martinho, Mancosu, Petrovic, Puntoriere.

All. Boscaglia.

Arbitro: Di Paolo di Avezzano.

Marcatori: 1' e 47' Schick (R), 45'+1 Marcano (R), 74' Pastore (R)

Ammoniti: 16' Marcano (R), 45' Baroni (E)

