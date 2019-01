CALCIOMERCATO REAL MADRID PIATEK / Quando Florentino Perez decise di vendere Cristiano Ronaldo senza sostituirlo con un nome alla sua altezza operò una scelta coraggiosa. Ora, però, non esiste madridista al mondo che non la reputi devastante: il Real Madrid ha segnato appena 28 reti in 19 giornate di Liga, dato tristissimo che non si registrava da circa un quarto di secolo.

La soluzione teoricamente è semplice: tornare sul mercato, acquistare un grande nome e riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi, passati dall’euforia della terza Champions consecutiva alla depressione. I segnali che giungono dall’Avenida de Concha Espina, però, vanno in senso opposto: i dirigenti del Real Madrid continuano ad affermare che, a gennaio, l’unico acquisto resterà quello di Brahim, 19enne strappato al City per circa 17 milioni. Florentino non sembra disposto a fare investimenti importanti senza conoscere il nome del prossimo allenatore: Solari, ovviamente, non si azzarda nemmeno a fare richieste di calciomercato, e senza certezze sul futuro progetto tecnico i merengue preferirebbero conservare il loro budget per i colpi estivi.

Qualcosa, però, nella Casa Blanca si muove. Gli infortuni hanno reso disperata la già complicata situazione dell’attacco: Benzema si è fratturato un mignolo durante la sfida col Betis e il tecnico, visto lo scarso stato di forma di Mariano, si è trovato costretto a schierare il 21enne Cristo González del Castilla per tutto il secondo tempo.

La soluzione improvvisata ha aggiunto altro malumore al madridismo, e la dirigenza del club spagnolo sta valutando se cambiare i suoi piani e portare subito al Bernabeu una nuova prima punta. E nella lunga lista di Florentino è entrato prepotentemente anche

Il Madrid segue da diversi mesi il polacco, che ha impressionato mezza Europa con i suoi 19 gol in 20 gare e, negli ultimi giorni, è in cima alle preferenze anche del Milan, che cerca un sostituto di Higuaine ha allacciato i contatti con il sodalizio di Preziosi. L'interesse del Real è stato lanciato dai media iberici nei giorni scorsi e trova conferme da fonti vicine all’entourage del calciatore e allo stesso Genoa: tutte le parti in causa, però, negano che da Madrid sia arrivata nelle ultime ore una proposta formale.

A Florentino il polacco piace: il suo acquisto rientrerebbe perfettamente nella sua nuova politica, che ha sostituito i galaticos con giovani di enorme talento (Vinicius, Odriozola, Brahim, Rodrygo, Ceballos…). I blancos ci stanno pensando e hanno iniziato a raccogliere informazioni: per convincere il Genoa occorrono oltre 50 milioni, ma non è il prezzo l’ostacolo principale. Serve il ‘sì’ di Perez e, per ora, non è arrivato.



Mirko Calemme

