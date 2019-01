CALCIOMERCATO SERIE A FILIP KASA / Possibile futuro in Serie A per Filip Kasa. Secondo le ultime informazioni raccolte, infatti, il difensore ceco è stato proposto a diverse squadre del massimo campionato italiano.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il classe '94, uno dei pilastri dello- squadra in cui militò un certo Milanprima di approdare alla Sampdoria - piace ad alcune di esse e per questo fino al 31 gennaio ci sono possibilità concrete di un suo sbarco in Italia. In scadenza fra un anno, Kasa potrebbe essere acquistato per 300-400 mila euro.