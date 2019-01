CAGLIARI ATALANTA ZAPATA / Duvan Zapata riparte da dove aveva smesso: segnando. Sua la rete che sblocca Cagliari-Atalanta nei minuti finali e permette ai bergamaschi di conquistare la qualificazione per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'attaccante colombiano nel post gara alla 'Rai' dichiara: "Abbiamo sofferto, siamo stati bravi a segnare e abbiamo passato il turno.

Non si può segnare sempre, ma cercherò di fare il mio meglio per portare la squadra più avanti possibile. Abbiamo fatto un gioco che ci ha permesso di ottenere la qualificazione". Ora per i bergamaschi c'è laafferma: "Sappiamo che dovremo affrontarli: sarà una partita difficile come questa, speriamo di fare una grande gara".