CALCIOMERCATO NAPOLI DIAWARA WOLVERHAMPTON PREMIER LEAGUE FIORENTINA - Nelle scorse ore si è parlato di un forte ritorno di fiamma del Wolverhampton per Amadou Diawara del Napoli. Il club inglese, che già in estate si era mosso per il centrocampista, sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo in questa sessione di mercato. CLICCA QUI per gli ultimi aggiornamenti. Arrivato dal Bologna nell'estate del 2016, il 21enne mediano non trova molto spazio nell'undici di Carlo Ancelotti che, comunque, vorrebbe trattenerlo in rosa almeno fino alla fine della stagione in corso.

In ogni caso, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la pista che porta al Wolverhampton continua a non essere di interesse per il calciatore, così come già accaduto nel mercato estivo del 2018. Al momento, anche la pista Fiorentina , che sta lavorando per Obiang del West Ham , sembra difficilmente percorribile. Anche se è sempre da tenere in considerazione . Dunque, ad oggi, la soluzione più accreditata è quella di una permanenza a Napoli e poi del futuro si discuterà nel giugno prossimo. Staremo a vedere se le cose cambieranno nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.