CALCIOMERCATO PSG DE JONG / Arrivano conferme alle anticipazioni di Calciomercato.it sulla trattativa per il trasferimento di de Jong dall'Ajax al Psg: i francesi sono vicini all'accordo per l'acquisto del centrocampista olandese per il mese di giugno.

L'affare sarebbe impostato per la prossima estate visto il no dei 'Lancieri' ad anticipare l'adddio del calciatore a gennaio: impegnato ancora in Champions League, dove è atteso dal, l'Ajax non vuole indebolirsi a stagione in corso. La trattativaprevede un esborso economico di circa 70 milioni di euro con un ingaggio di circa 10 milioni di euro per il calciatore. Il club transalpino deve ora però trovare il modo per portare a termine l'operazione senza cadere nei vincoli del Fair Play Finanziario visto che l'Uefa sta esaminando la posizione della società.

