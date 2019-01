FIORENTINA BELOKO / Medja Beloko è il nuovo talento in ascesa in casa Fiorentina. Il centrocampista box-to-box classe 2000 si sta mettendo in grande mostra (fin qui sempre titolare) nella Primavera di Bigica, oggi vittoriosa per 3-1 sul Napoli, e magari presto potrebbe avere una chance nella prima squadra guidata da Stefano Pioli.

Nato in Camerun ma naturalizzato svizzero, il dg violalo ha acquistato a costo zero l'estate scorsa, dopo la conclusione del suo contratto con il, vincendo la concorrenza di altri club italiani. Col senno di poi è stato sicuramente un eccellente affare, inoltre è facile immaginare che sulle tracce del diciottenne siano già piombate società importanti, attirate dalle prestazioni del ragazzo con la maglia 'gigliata'.