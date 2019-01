CALCIOMERCATO NAPOLI BARELLA PASSETTI / Il Napoli continua la trattativa per Nicolò Barella nella quale potrebbe entare ancora un giovane, come raccontato da Calciomercato.it. Gli azzurri sono in pressing sul centrocampista del Cagliari che sarebbe il primo obiettivo in caso di partenza di Allan, destinazione Paris Saint-Germain.

Dalla Sardegna però arriva un avvertimento. il direttore generela dei rossoblu Marcoai microfoni della 'Rai' fa chiarezza: "Continuiamo a parlarne, facciamo interviste ma evidentemente non riusciamo ad essere sufficientemente chiari: allora ribadiamo che resterà come minimo per i prossimi sei mesi, in estate poi vedremo. Abbiamo ambizioni importanti, Nicolò va a mille in tutti gli allenamenti, è contento di essere al Cagliari e non è un nostro obiettivo quello di cederlo a gennaio".