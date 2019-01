CALCIOMERCATO MILAN MORATA ATLETICO MADRID / Mossa Alvaro Morata per sbloccare la trattativa che potrebbe riportarlo a Madrid, questa volta sponda Atletico: secondo quanto si legge su 'marca.com', l'attaccante del Chelsea avrebbe dato il suo benestare alla riduzione dell'ingaggio pur di riuscire a vestire la maglia dei 'Colchoneros'.

Proprio lo stipendio dell'exè il punto che frena la trattativa tra Chelsea e: la società di Madrid ha raggiunto il tetto salariale e può acquistare soltanto nel caso in cui riuscisse a perfezionare le uscite di Proprio per Kalinic c'è in piedi l'ipotesi Monaco , club che segue anche. Tutte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI

Morata è anche una possibile pedina di scambio per il trasferimento di Higuain al Chelsea: lo spagnolo potrebbe anche trasferirsi al Milan, occupando il posto che lascerebbe libero il Pipita, per il quale i rossoneri pensano anche a Piatek del Genoa.

