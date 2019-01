CALCIOMERCATO BALOTELLI BOLOGNA MARSIGLIA / Il futuro di Mario Balotelli è di grande attualità in questa finestra di calciomercato. Il contratto dell'attaccante italiano con il Nizza scadrà tra sei mesi ma è possibile che il divorzio avvenga già a gennaio. Sono molti i club che accoglierebbero volentieri Balotelli, tra i quali cè il Bologna di Filippo Inzaghi.

Il profilo del bomber excontinua però ad essere il nome più gettonato in ottica, sebbene manchino ancora diversi tasselli per dare il via all'operazione.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Secondo quanto raccolto da 'Lequipe.fr' il centravanti sarebbe vicino alla formazione guidata da Garcia, ma non sarebbe ancora stato trovato un punto di incontro soddisfacente per quanto riguarda alcuni aspetti del contratto. Il club francese infatti sta cercando di limare le alte richieste economiche dell'attaccante, che attualmente percepisce oltre 5 milioni di euro a stagione. Un altro punto su cui accordarsi riguarda la durata del contratto. Intanto Balotelli, in attesa di un accordo, avrebbe espresso già il proprio gradimento nel giocare al Vélodrome.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui