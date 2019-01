CALCIOMERCATO ZAPPACOSTA LAZIO CHELSEA / La Lazio è alla ricerca di un rinforzo di livello sulla corsia esterna difensiva di destra. Simone Inzaghi infatti non sembra essere estremamente soddisfatto degli elementi presenti in rosa per quel ruolo. Basta è desaparecido dal campo, luogo da cui manca dai 45' disputati lo scorso 4 ottobre in Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Patric non è considerato un titolare mentre Bastos e Wallace non sembrano offrire adeguate garanzie.

Con il soloa disposizione, non un pilastro per affidabilità dal punto di vista fisico, la compagine capitolina è intenzionata a intervenire sul mercato.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Tra i profili più studiati da Tare c'è sicuramente quello che porta il nome di Davide Zappacosta, fermo a sole 10 apparizioni stagionali con il Chelsea. I Blues sarebbero ben disposti a salutare l'ex Torino, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Secondo quanto riportato da 'ilmessaggero.it', a facilitare l'approdo del laterale difensivo alla corte di Inzaghi ci sarebbe il suo procuratore Alessandro Lucci. Tra l'agente e il club biancoceleste infatti ci sono ottimi rapporti, cementificatisi a seguito dell'arrivo di Badelj - altro suo assistito - in estate. Il procuratore romano potrebbe quindi compiere un doppio colpo per Lotito, trovare un'altra sistemazione a Badelj, poco utilizzato in stagione, e spingere Zappacosta verso la Lazio. Quest'ultima operazione potrebbe chiudersi attraverso la formula di un prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui