ATLETICO MADRID INFORTUNIO SAVIC JUVENTUS / Brutte notizie in casa Atletico Madrid. Simeone dovrà infatti fare a meno di Stefan Savic per diverse settimane.

Il difensore montenegrino, sostituito nel corso del match di ieri contro il, ha riportato una rottura miotendinea di secondo grado nel muscolo della coscia sinistra. CLICCA QUI per ultime notizie di calciomercato e non solo!

L'ex Fiorentina sarà rivalutato nelle prossime settimane: in dubbio la sua presenza in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, in programma il prossimo 20 febbraio.

