CALCIOMERCATO JUVENTUS BALERDI / Niente Juventus per Leonardo Balerdi: il 19enne difensore argentino lascia il Boca Juniors ma si accasa in Germania. E' il Borussia Dortmund ad aver ufficializzato l'acquisto del giovane talento sudamericano che in passato era stato accostato anche alla Juventus. Balerdi ha firmato un contratto a "lunghissimo termine" come si legge nel comunicato diramato dalla società giallonera.

Il direttore sportivo del Borussia Michaelha spiegato che "il trasferimento prospettivo diera originariamente programmato per la prossima estate" ma è stato anticipato ad oggi, aggiungendo: "Siamo molto felici che ci abbia scelto e ci aiuterà in futuro con il suo talento". L'argentino è già in Germania, dove ha già fatto conoscenza con i nuovi compagni e si è allenato agli ordini di Favre.