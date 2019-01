CALCIOMERCATO MILAN SASSUOLO SENSI CARNEVALI / Il Milan ha, tra i suoi obiettivi di mercato, Stefano Sensi, che è ritenuto il rinforzo ideale per un centrocampo rossonero martoriato dagli infortuni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il, però, per voce dell'ad Giovanni, in un'intervista a 'Sky', fa sapere che non si priverà del giocatore. "Sensi ha ricevuto offerte non solo dal Milan, ma anche da club stranieri - ha dichiarato Carnevali - Ma non vogliamo cedere i nostri migliori giocatori a gennaio. E' la nostra storia, non lo abbiamo mai fatto".