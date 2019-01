CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala getta ombre sul suo futuro alla Juventus. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di calciomercato e non solo.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di 'Canal Plus', l'attaccante argentino non ha escluso un possibile addio: "Sono dove ho sempre voluto giocare, anche se non cosa mi riserverà il futuro. Sto molto bene alla Juventus, ma nel calcio di oggi un giorno giochiamo per una squadra e domani non sappiamo con chi giocheremo". Il classe 1993 è seguito da diversi club esteri, tra cui il PSG: "Futuro in Ligue 1? Mai dire mai, ma al momento non è nei miei programmi".

