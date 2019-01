CALCIOMERCATO EMPOLI IACHINI / Con 16 punti conquistati dopo 19 giornate, l'Empoli di Iachini si trova al diciassettesimo posto in campionato, distante solo 3 punti dalla zona retrocessione. Nonostante il magro bottino finora raccolto, il tecnico dei toscani non sembra aver bisogno di rivoluzionare la sua rosa durante il mercato di gennaio: "Qualche movimento lo faremo di sicuro, abbiamo le idee chiare. La penso allo stesso modo della società: non c'è la necessità - ha chiarato a 'Il Tirreno' - di rivoluzionare la squadra.

Serve solamente qualche arma in più".

L'allenatore di Ascoli Piceno si è soffermato poi a parlare della possibilità di salutare anzitempo i propri gioielli - da Traorè a Bennacer -, finiti nel mirino di diversi club italiani: "Il fatto che per loro ci siano tante richieste è un'altra conferma del fatto che stiamo lavorando bene". L'allenatore ha infine chiuso la sua intervista annunciando di aver fiducia nell'obiettivo salvezza: "Ce la faremo perché abbiamo tutto per raggiungerlo".

