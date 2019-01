GENOA MILAN DATA ORARIO / Genoa-Milan si giocherà lunedì 21 gennaio alle ore 15.

L'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive ha confermato la variazione d'orario per uno dei due posticipi della prima giornata di ritorno di Serie A. I tifosi rossoblu non ci stanno e minacciano lo sciopero, ma Daniela, presidente dell'Osservatorio, avverte: "Polemiche? Ce ne faremo una ragione". L'altro posticipo traandrà invece in scena alle ore 20.30.