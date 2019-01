CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN FOTOGRAFI / Chelsea, Milan e Juventus in attesa di conoscere il futuro di Higuain: il 'Pipita' continua ad essere al centro delle voci di calciomercato con la sua 'voglia' di ritrovare Maurizio Sarri e la necessità di trovare la soluzione migliore in una trattativa che vede tre club coinvolti e l'esigenza da parte dei rossoneri di trovare un sostituto all'altezza.

L'insofferenza dell'argentino è però evidente: volto scuro e cappuccio in testa all'arrivo a Gedda, dopo mercoledì è in programma la supercoppa traha mostrato tutto il suo nervosismo in un video girato da 'alanews' che sta facendo il giro del web: le immagini (dal minuto 5.30) mostrano l'attaccante che esce dall'aeroporto immortalato da decine di flash e sale sul pullman. Poco dopo riscende per tornare all'interno dell'aeroporto ed è in quel momento che scatta contro i fotografi affermando in tono nervoso: "Continuano a fare foto". Tutte le notizie su Higuain-Chelsea: CLICCA QUI

Inevitabile mettere in relazione il nervosismo del Pipita con le vicende di calciomercato e con il desiderio - confessato anche da Gattuso - dell'ex Napoli di lasciare il Milan per volare a Londra.

