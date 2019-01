CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MOURINHO / 4 gol e 5 assist. È questo il bottino del 'nuovo' Pogba dall'arrivo in panchina di Ole Gunnar Solskjaer.

Intervistato al termine di Tottenham-Manchester United, il centrocampista francese ha parlato del suo nuovo modo di stare in campo ai microfoni di 'Sky Sports UK': "Mi piace giocare a calcio, ma con le tattiche che usavamo per stare in campo è stato difficile farlo nel sistema di Mourinho. Mi piace essere più aggressivo e giocare tanto la palla. A volte potrei tornare, ma la difesa non è la mia migliore caratteristica. Con Solskjaer al momento ci capiamo e io sono dove mi sento più a mio agio. Da quando è arrivato il nuovo manager sento che ho più libertà di esprimermi ai miei massimi livelli". Parole piuttosto chiare che allontanano ulteriormente il possibile ritorno alla Juventus del classe 1993.

