CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA DOUCOURE' / Il centrocampista Abdoulaye Doucouré vuole lasciare il Watford.

Il 26enne francese di origini maliane che nei mesi scorsi fu accostato anche alla, ma che può fare gola anche alla, ha aperto ad un possibile approdo alma non solo. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato Intervistato da Canal Plus, Doucourè ha confessato: "Penso che lascerò il Watford. Il club conosce le mie ambizioni e vuole aiutarmi ad alzare l'asticella. Sono onorato dell'interesse del Paris Saint-Germain, ma per il momento non c'è niente di concreto. Se ci sarà la possibilità di trasferirmi a Parigi la valuterò insieme alla mia società. Potrei anche restare in Premier oppure andare in Italia. Lasta diventando sempre più attraente. La cosa importante per me è trovare una squadra che giochi la Champions".