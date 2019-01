CALCIOMERCATO MARSIGLIA GARCIA / Nei giorni scorsi dopo l'eliminazione in Coppa di Francia contro l'Andrézieux, club che milita nella quarta divisione transalpina, il clima intorno al Marsiglia di Rudi Garcia si è incendiato notevolmente.

Striscioni e contestazione aspra nei confronti di squadra e soprattutto allenatore che ieri sera contro ilinha sprecato l'occasione per ricucire lo strappo con i tifosi. Tra le mura amiche ilha raccolto infatti solamente uno scialbo pareggio per 1-1 contro i monegaschi, alimentando la rabbia dei sostenitori. Stando a quanto riportano dalla Francia al Velodrome il clima era di quelli più pesanti con un'atmosfera tesa ed incendiata da striscioni di protesta e cori di dissenso. Garcia ha comunque parlato con ottimismo nel post-partita ma il suo futuro appare sempre più in bilico.