CALCIOMERCATO UDINESE SCUFFET / Simone Scuffet è ormai ai saluti con l'Udinese. Il portiere classe 1996 dopo aver perso il posto da titolare in favore di Musso ha deciso di lasciare momentaneamente l'Italia per trovare continuità all'estero.

Ad accoglierlo ci sarà il, compagine turca che lo preleverà in prestito per i prossimi sei mesi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI. Stando a quanto rivelato da 'Gianluca Di Marzio' i due club sono infatti allo scambio dei documenti, pronti a chiudere l'operazione. Nelle prossime ore sono attese poi visite e firma per Scuffet, pronto a ripartire dalla Turchia.