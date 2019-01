CALCIOMERCATO LAZIO BADELJ MILAN FIORENTINA / Dodici presenze tra Europa League e campionato non sembrano aver soddisfatto fin qui Milan Badelj. Il centrocampista croato arrivato alla Lazio a parametro zero la scorsa estate sembra infatti finito sulla lista degli scontenti in virtù di un minutaggio al di sotto delle aspettative. L'ex Fiorentina è ritenuto da Inzaghi il vice-Leiva e difficilmente riuscirà nella seconda parte di stagione a sovvertire le gerarchie. Ecco dunque da dove nasce la volontà di Badelj di lasciare la Lazio dopo appena 6 mesi.

Lotito dal canto suo chiederebbe però la bellezza diper una cessione di lusso che gli consentirebbe inoltre di liberarsi di un ingaggio da 1,8 milioni a stagione. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Dove potrebbe finire Badelj in caso di addio nel calciomercato di gennaio? Tre le ipotesi che potrebbe eventualmente prendere corpo ma solo a determinate condizioni. La prima porterebbe al Milan, da settimane alla caccia di un nuovo centrocampista da regalare a Gattuso e già la scorsa estate interessato all'acquisto del croato. I rossoneri però difficilmente potrebbero garantire a Lotito i 10 milioni richiesti, motivo per cui l'operazione sarebbe fattibile solo in prestito. Alla finestra anche la Fiorentina per quello che sarebbe un clamoroso ritorno dopo l'addio a parametro zero della scorsa estate. La 'Viola' potrebbe tornare in auge in caso di mancato arrivo di Obiang. Chiude il quadro infine il Napoli, accostato al giocatore già in estate, e che a gennaio potrebbe perdere uno tra Diawara e Rog. In quel caso Badelj potrebbe trovar spazio in Europa League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui