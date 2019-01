ROMA VIRTUS ENTELLA FORMAZIONI / La Roma torna in campo questa sera all'Olimpico dopo la breve sosta invernale. I giallorossi ospitano per gli ottavi di finale di Coppa Italia la Virtus Entella vogliosa di ben figurare al cospetto di una compagine di divisione superiore. Di Francesco dal canto suo per iniziare col piede giusto il 2019 si affida ad un turnover non troppo esagerato. In porta confermato Olsen con Juan Jesus a far coppia con Fazio davanti a lui.

Roma-Virtus Entella, probabili formazioni

In mediana duo italiano composto da Pellegrini e Cristante, mentre in avanti toccherà ainnescare il tridente composto da

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini, Cristante, Under, Pastore, Kluivert, Schick

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Massolo; Belli, Baroni, Pellizzer, Germoni; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Icardi; Mota Carvalho, Caturano. Allenatore: Boscaglia

ARBITRO: Di Paolo di Avezzano

