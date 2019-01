Calciomercato Napoli, vertice per Lozano

p>CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Parallelamente alle sirene del Psg su Allan , illavora anche in entrata e stringe per Hirving, il gioiello messicano del Psv Eindhoven che ha stregato il tecnico Carlo Ancelotti ai Mondiali. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', per oggi è previsto un briefing tra il presidente Aurelio De Laurentiis e la squadra mercato. Tema caldo della discussione sarà proprio Lozano, per il quale gli azzurri stanno chiudendo l'accordo con l'agente Mino Raiola. L'ostacolo principale, al momento, rimane il club olandese che ad ora non scende sotto la valutazione da 40 milioni di euro.

