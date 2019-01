Calciomercato Chelsea, sprint per Paredes: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO PAREDES / Tutto su Leandro Paredes. Il Chelsea stringe per il centrocampista ex Roma, in odore di partenza e valutato dallo Zenit circa 35-40 milioni di euro. Strappato il sì dell'argentino, ora i due club cercano un punto di incontro sulla cifra.

Novità sono attese così già nelle prossime ore: perso Fabregas, il tecnico Maurizio Sarri ha fretta di abbracciare il nuovo rinforzo. Non solo centrocampo, per l'attacco la priorità resta Gonzolo Higuain Ma non si escludono anche movimenti sulle corsie, con la possibile uscita di Zappacosta. Il terzino è un obiettivo dichiarato della Lazio di Claudio Lotito.