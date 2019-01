CALCIOMERCATO NAPOLI BARELLA / Il Paris Saint Germain è lontano dalle richieste per Allan del Napoli che traballerebbe solo al cospetto di un'offerta vicina ai 100 milioni e con la certezza di portare a casa l'alternativa Niccolò Barella. Il Napoli e il Cagliari hanno frequenti contatti, l'operazione è comunque in fase di studio per la sessione estiva, quando ci sarà la possibilità che il Paris Saint Germain o magari altri top club possano presentare offerte shock per Allan. Il Chelsea è defilato, l'Inter in estate rappresenta la concorrente più temibile per il Napoli, anche l'Arsenal potrebbe rappresentare una sorpresa nel prossimo mercato estivo. Il Napoli intensifica i contatti con l'agente Alessandro Beltrami, che sta gestendo anche gli interessi di Ciro Palmieri, attaccante classe '2000 della Primavera azzurra, proprio per non farsi sfuggire Barella che piace tanto a Carlo Ancelotti. Il Cagliari ha rifiutato la prima proposta del Napoli: 20 milioni più i cartellini di Rog e Ounas.

Calciomercato Cagliari, tutto su Nandez

Nelle prime telefonate, il Napoli ha lavorato per portarlo subito dalle parti del San Paolo, soprattutto considerando il rischio dell'assalto del Psg per, e il direttore sportivo del Cagliari Carli è stato chiaro: per gennaio nessuna contropartita, solo cinquanta milioni cash. Il giocatore poi vorrebbe rinviare la valutazione sul suo trasferimento all'estate anche perché è in arrivo la seconda figlia. Per la sessione estiva il prezzo rimane alto ma c'è l'apertura per le contropartite tecniche.

E' da escludere Rog perchè a centrocampo il Cagliari punta su Nandez del Boca Juniors, l'accordo è vicino e l'uruguagio potrebbe anche arrivare a gennaio in modo da integrarsi al meglio nel campionato italiano in vista della prossima stagione. Il discorso relativo ai calciatori da inserire nell'affare in estate potrebbe variare a seconda delle uscite, se dovesse partire Farias per esempio potrebbe interessare Ounas. I due club stanno discutendo di una contropartita più pronta e un giovane utile per la Primavera. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, al Cagliari piace Antonio Cioffi, esterno d'attacco classe '2002 che si sta mettendo in mostra nell'Under 17 del Napoli e nella prossima stagione dovrebbe affrontare il campionato Primavera 1.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui