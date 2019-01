Milan, Higuain delude: dura critica di Capello

MILAN CAPELLO HIGUAIN / Continua il momento difficile di Gonzalo Higuain con il Milan. Al centro di voci di mercato, il 'Pipita' non sta rendendo secondo le aspettative. Così, Fabio Capello ha fatto il punto sulla sua stagione: "Cutrone sta facendo bene ma credo che Higuain abbia qualcosa in più rispetto a lui - spiega Capello a 'Radio anch'io Sport' - Higuain deve trovare serenità, anche per queste voci che lo vogliono al Cheslea si è un po' perso. Non è lui, non è l'Higuain che abbiamo visto giocare con la Juve, il Napoli e il Real Madrid. E' un giocatore diverso, svogliato in campo. Bisogna cercare di riportarlo a quei livelli che tutti conosciamo. Se poi discutiamo Higuain il calcio è finito. Lui è un super bomber. Un allenatore deve avere rapporti di sincerità coi giocatori. La mia sensazione è che lui voglia andare da un allenatore che conosce bene.

? E' un giocatore diverso, il problema del Milan è che non ci sono tante persone in area. Higuain svogliato non va bene al Milan, bisogna vedere cosa vuole Higuain, essere chiari da questo momento in poi. Morata è un buon giocatore ma, nel Chelsea,non lo fa giocare".

I GIOVANI - "Mancini ha fatto un buon lavoro mettendoli alla prova in alcune partite. Sono giocatori nuovi che hanno la personalità per giocare anche in Nazionale. Devono continuare così, gli allenatori italiani sono bravi e serve un po' più di coraggio".

MOURINHO - "Ritorno al Real Madrid? Penso di sì. Florentino Perez non vede di buon occhio i calciatori che non ha preso lui. Vorrebbe dargli una nuova chance per dimostrare che Mourinho è il miglior allenatore al mondo".

SCUDETTO 2006 - "La cosa comica è che quello scudetto sia stato assegnato all'Inter, che arrivò terza. Fu una cosa ingiusta, non furono rispettati i tempi e le regole".

