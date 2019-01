CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Distratto, impacciato e insicuro. Elseid Hysaj è stato il peggiore in campo di Napoli-Sassuolo. Forse distratto dalle troppe critiche e voci di calciomercato, ieri il terzino albanese si è reso artefice di alcuni gravi errori che stavano per costare caro alla formazione di Ancelotti, approdata ai quarti di Coppa Italia grazie alle reti di Milik e Fabian. Così, con un rinnovo che stenta ad arrivare, le critiche e l'interesse del Chelsea (che sta per privarsi di Zappacosta), già a gennaio non sono da escludere possibili novità sul suo futuro: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, Chelsea su Hysaj: le ultime

Oltre a quello di, entrato nel mirino del, il mercato Napoli valuta quindi il futuro del suo terzino.

Classe 1994, Elseid Hysaj è alle prese con la stagione più difficile da quando è approdato a Napoli. Per la prima volta ha perso il posto da titolare, come dimostrano le tre panchine nelle ultime quattro gare di campionato e le sole tre presenze nei gironi di Champions League. Per la prima volta ha iniziato a inanellare una serie di prestazioni opache, non all'altezza delle sue stagioni precedenti. Così, anche per evitare una possibile svalutazione nei prossimi mesi, il Napoli potrebbe valutare l'offerta del Chelsea, tornato in pressing per averlo già in questa sessione invernale: l'obiettivo dei 'Blues', manifestato durante i contatti già avuti con gli azzurri, è quello di abbassare la cifra dei 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Non è da escludere, quindi, che di fronte all'offerta giusta il Napoli possa dare il suo consenso alla cessione del terzino albanese.

