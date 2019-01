Torino-Fiorentina, reazioni shock: critiche a Mazzarri, Cairo furibondo

TORINO FIORENTINA CAIRO / Sconfitta bruciante per il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ieri, in uno stadio 'Grande Torino' quasi completamente gremito, i granata sono stati sconfitti per 2 a 0 dalla Fiorentina, approdata ai quarti grazie alla doppietta di Chiesa.

Sul banco degli imputati è finito anche Walter, reo di alcune scelte di formazione che non hanno trovato consensi tra i tifosi, come la sostituzione dial 72'. Inoltre, riporta 'Tuttosport', il presidente Urbanosarebbe apparso furibondo dopo l'eliminazione lasciando lo stadio scuro in volto e sbattendo la portiera dell'auto senza rilasciare commenti.