Calciomercato Milan, la conferma su Danjuma Groeneveld

CALCIOMERCATO MILAN DANJUMA GROENEVELD / In attesa di capire cosa succederà nei prossimi giorni con Gonzalo Higuain e, in caso di partenza, di individuarne l'erede, il Milan non si ferma e sul calciomercato lavora per regalare a mister Gattuso anche un esterno offensivo.

Il nome nuovo spuntato negli ultimi giorni è quello di Arnaut Danjuma Groeneveld, classe '97, olandese di origini nigeriane, in forza al Club Bruges. La società belga, in lotta per il titolo, lo valuta circa 10 milioni di euro e fa muro al momento per la cessione. Ad uscire allo scoperto, però, è lo stesso Danjuma Groeneveld che ai microfoni di 'bn.nl' spiega: "Il Milan è uno dei club più importanti al mondo. Da giocatore è normale che io sia affascinato da un tale interesse. Non so cosa si siano detti i club. Attualmente sono un giocatore del Club Bruges, sono concentrato sul campo e nient'altro. Il presidente del Club Bruges in ogni caso sa come la penso: conosce il mio punto di vista".

