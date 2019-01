Calciomercato Milan, super offerta per Higuain: tre alternative!

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN / Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tormentare il Milan. Dopo pochi mesi dal suo approdo in rossonero, il 'Pipita' sta già spingendo per la cessione al Chelsea, eventuale affare che coinvolgerebbe anche la Juventus, ancora proprietaria del suo cartellino.

Il momento decisivo potrebbe arrivare dopo la finalissima di Supercoppa italiana in programma mercoledì pomeriggio, con i 'Blues che potrebbero sferrare l'assalto decisivo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Voglioso di ritrovare Higuain alle sue dipendenze, Maurizio Sarri, riporta la 'Gazzetta dello Sport', starebbe invogliando il Chelsea alla super offerta, che avrebbe già trovato l'apertura della Juventus: prestito oneroso da 18 mesi per una cifra complessiva di 54 milioni di euro (27 milioni per il prestito e 27 milioni per l'ingaggio lordo). Consci di non poter trattenere un calciatore contro la sua volontà, i dirigenti milanisti stanno già vagliando da tempo i nomi dei possibili successori: nel mirino del Milan c'è Piatek, per il quale il Genoa non è disposto a fare sconti. Altro nome caldo è quello di Alvaro Morata, in uscita dai 'Blues' e seguito già da tempo, mentre il sogno è Edinson Cavani, per il quale il PSG chiede almeno 60 milioni di euro.

