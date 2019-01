JUVENTUS INTER ROMERO / Dopo la manovra di disturbo della Juventus per Kouamé, l'Inter prova a 'vendicarsi' sui bianconeri per un altro gioiellino del Genoa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'Rai Sport' l'Ad nerazzurro Marotta si sarebbe inserito nella corsa a, parlandone con il dirimpettaio grifone Perinetti presente ieri pomeriggio a 'San Siro' per la sfida tra Inter e Benevento. La Juve rimarrebbe comunque in netto vantaggio per il giovane difensore argentino.