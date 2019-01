NAPOLI DIAWARA LOBOTKA / La Premier League tenta il Napoli per per Amadou Diawara.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a 'Rai Sport' Jorge, agente molto vicino al, potrebbe offrire ai partenopei 30 milioni di euro per portare il centrocampista ex Bologna nel fila club inglese. In caso di addio di Diawara il Napoli potrebbe affondare il colpo per Lobotka del Celta Vigo