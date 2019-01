JUVENTUS MILAN ALEX SANDRO / Mercoledì Juventus e Milan si giocheranno a Jeddah il primo trofeo stagionale. Alex Sandro ha parlato della finale di Supercoppa contro i rossoneri: "Sarà una gara diversa, è una partita secca. Higuain vorrà fare una grande prestazione, ma non c'è solo lui da temere.

Hannoadesso, che è fortissimo tecnicamente - le parole a 'Rai Sport' del terzino bianconero - La Champions League? Non parlerei di obbligo di vincerla. E' un obiettivo, la vogliamo. Razzismo? Dispiace, è brutto, anche io l'ho subito in Brasile e Portogallo. Le donne in settori diversi a Jeddah? Fa parte della loro cultura. Si tratta comunque di un passo avanti".