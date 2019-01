CALCIOMERCATO INTER ICARDI RINNOVO PSG / Continua a tenere banco in casa Inter la situazione legata al futuro di Mauro Icardi. In attesa dell'incontro tra Wanda Nara e la dirigenza nerazzurra, un'altra big europea si sarebbe mossa per l'attaccante argentino.

Secondo quanto riportato da 'Rai Sport', il PSG avrebbe contattato l'entourage del giocatore per sondare il terreno e capire le reali intenzioni del classe 1993. Nuova minaccia, dunque, in casa nerazzurra.

