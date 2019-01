NAPOLI ANCELOTTI KOULIBALY / Oltre ad Allan, Carlo Ancelotti si è soffermato anche sul futuro di Koulibaly e Hysaj dopo il match di Coppa Italia vinto contro il Sassuolo. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico azzurro riprese dall'inviato di Calciomercato.it: "Non credo che il razzismo possa portare Koulibaly lontano da qui, lui si trova bene a Napoli, è dispiaciuto ma non basta per il suo addio.

Manifesta sempre il piacere di essere qui, a Napoli e in Italia. Ormai siamo abituati con questo mercato, siamo sempre nell’occhio del ciclone. Ma questo non mi preoccupa, abbiamo le idee molto chiare e non ci sono problemi".

"Hysaj ha fatto una buona partita stasera, c’è stato qualche errore ma la sua situazione è stata già gestita con il suo procuratore. Ha piacere a stare nel Napoli, in una stagione ci sono alti e bassi ma questo è comprensibile. Credo che ora sia molto sereno".

Dall'inviato Gennaro Arpaia

