NAPOLI SASSUOLO DE ZERBI / Il Sassuolo cade a Napoli e dice addio alla Coppa Italia. Intervistato al termine del match, Roberto De Zerbi ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di 'Rai Sport': "Il gol annullato nel primo tempo? Dall'inquadratura è difficile dare un giudizio, ma preferisco non commentare mai l'operato degli arbitri. Stasera abbiamo subito due gol evitabili, ma la prestazione mi ha soddisfatto". Un bilancio sulla stagione neroverde: "Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto qualche giocatore determinante fuori.

Ci manca esperienza, malizia e cattiveria e qualche pareggio poteva essere una vittoria".

Il tecnico ha poi parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto bene stasera ma non siamo ancora maturi, prendiamo gol evitabili e sbagliamo qualche passaggio di troppo. Portiamo a casa pochi punti per questo. Ma poi bisogna anche fare i complimenti agli avversari. Nell’ultimo periodo troppi errori ci hanno regalato pochissimi punti. Il Var è una garanzia per tutti, anche se oggi ci ha tolto un gol. Non mi interessa sapere se è da annullare o meno, ma solo capire se sono due azioni differenti. Non servono polemiche inutili. Rogerio e Lirola sono due ottimi calciatori del '97 e del '98, Locatelli sta arrivando ad alti livelli, Djuricic è un talento cristallino, poi ci sono Sensi e Duncan. Ho la fortuna di allenare una rosa di qualità. Ci manca l’autostima giusta e quel pizzico di presunzione che farebbero bene alla convinzione. Non sempre ci esprimiamo al massimo del potenziale che abbiamo

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui