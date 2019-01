NAPOLI ANCELOTTI ALLAN / Il Napoli sbriga senza particolari difficoltà la pratica Sassuolo in Coppa Italia. Carlo Ancelotti commenta la prestazione odierna dei suoi, soffermandosi anche sul calciomercato: "La prossima contro il Milan sarà complicata, avvincente ed emozionante. Oggi abbiamo interpretato bene la partita, la prima dopo la sosta non è mai facile. Saranno delle sfide particolari per me contro il Milan. La Coppa Italia rimane uno dei nostri obiettivi", le parole del tecnico azzurro a 'Rai Sport'.

"PSG su Allan? Non è arrivata nessuna offerta, è un nostro giocatore.

Non abbiamo molto da parlare con il presidente De Laurentiis, come ho detto ieri non faremo nulla di particolare sul mercato. Speriamo finisca presto, così saremo tutti concentrati sulle competizioni. Abbiamo una rosa molto completa: Allan è importantissimo per noi, ha fatto un girone d'andata strepitoso e contiamo su di lui anche per il ritorno".

"Corsa scudetto? C'è la possiamo giocare con tutti alla pari in Coppa Italia e in Europa League. In campionato invece siamo dietro nove punti dalla Juventus: non sono pochi ma non si molla. Se non è per il primo lotteremo per il secondo posto, faremo il massimo fino alla fine".

"Razzismo? Speriamo che ci sia un po' più di chiarezza e responsabilità nel prendere le decisioni. Non è un dramma l'interruzione temporanea di una partita: sarebbe un segnale forte. La sospensione è altro, non confidiamo le due cose".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui