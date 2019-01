CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO JORDI ALBA / Ulteriori ombre sul rinnovo di Jordi Alba in casa Barcellona. Intervistato al termine del match vinto contro l'Eibar, il terzino spagnolo ha parlato del suo rinnovo: "Non ci sono novità. Io ho la coscienza a posto, la decisione è del club.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non mi devo aspettare niente da nessuno, non posso dire altro. L'unica cosa che posso fare ora è aiutare la squadra sul campo con il mio gioco". Il laterale ha un contratto in scadenza nel 2020 e la Juventus, già accostata al giocatore , continua a osservare interessata.