JUVENTUS INTER MODRIC ISCO / Juventus e Inter guardano sempre con interesse in casa Real alla situazione di Isco e Modric. I due assi dei 'Blancos' potrebbero salutare Madrid al termine della stagione, in particolar modo se Florentino Perez dovesse riuscire nel doppio 'colpaccio' di mercato dalla Premier League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il presidente merengue - come riporta il 'Sun' - avrebbe intenzione infatti di tentare l'assalto sia perche perla prossima estate. Il belga e il danese non hanno ancora rinnovato il loro contratto rispettivamente con Chelsea e Tottenham, con ilche potrebbe mettere sul piatto circa 250 milioni di euro per portare entrambi nella capitale spagnola.