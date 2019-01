PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-SASSUOLO: Fabiàn, che gioiello!

PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-SASSUOLO / Missione compiuta ma non senza qualche grattacapo per il Napoli, che trova di fronte un Sassuolo propositivo e mai domo eppure la porta a casa grazie ai guizzi di Milik e Fabiàn Ruiz. Buone risposte da diversi elementi della rosa per Ancelotti, bocciato invece Hysaj, che sembra con la testa altrove. Il Sassuolo ricama bene a centrocampo e si fa vedere spesso in avanti, ma Ospina fa buona guardia.

NAPOLI

Ospina 6,5 - Una gran parata nel primo tempo su una conclusione dalla distanza, un'altra nella ripresa con Sensi che da lontanissimo angola bene il rasoterra ma lo trova pronto e attento. Un guardiano di spessore.

Hysaj 5 - Puntato costantemente da Djuricic, gli lascia campo libero ma soprattutto perde palloni assurdi, figli di una distrazione che forse è riconducibile al periodo non felicissimo, per il mercato ma non solo. Rischia in più di un'occasione di far danni: in queste condizioni rischia che Ancelotti possa iniziare a preferirgli anche il terzino della Primavera.

Maksimovic 5,5 - Chiusure in ritardo, spesso molto approssimative, e la sensazione che dalle sue parti possa succedere sempre qualcosa di irreparabile. Per fortuna poi in un modo o nell'altro ci si mette sempre una pezza.

Koulibaly 7 - Il numero 26 c'è sempre, anche in posizioni che non gli competono. Chiude in qualsiasi modo possibile, copre anche le topiche del compagno di reparto.

Mario Rui 6,5 - Combatte, si dà da fare, è molto attento su Berardi che francobolla e a volte argina anche con le cattive. Prestazione di grande impegno e dedizione.

Callejon 5,5 - Viene da chiedersi che fine abbia fatto il proverbiale killer instinct che aveva davanti al portiere fino allo scorso anno. Palle buone ne ha pure, ma perde completamente l'attimo o spara addosso al portiere. Il lavoro oscuro c'è sempre, ma in certe occasioni ci si aspetta anche qualcosina in più. Dall'81' Younes sv

Diawara 6,5 - Non è sempre nel vivo del gioco però rispetto a qualche uscita precedente, in cui aveva destato più di qualche perplessità, almeno mostra personalità ritrovata e qualche buona idea. Vista la sua situazione attuale è già una gran conquista.

Fabiàn Ruiz 7 - In grande spolvero questo ragazzo che sciorina calcio col goniometro e col metronomo, poi quando ha l'occasione buona va anche a concludere con un missile di piattone, come fosse la cosa più semplice del mondo. E lo è, se sei un talento cristallino come questo 22enne spagnolo.

Insigne 6,5 - Ancelotti stasera decide di destinargli un ruolo particolarmente atipico, facendolo partire larghissimo da sinistra e anche piuttosto arretrato. Non è brillantissimo, ma questo dipende dalla condizione dell'ultimo mese, eppure mette il timbro sul match con l'azione del vantaggio di MIlik e prova a liberare a più riprese Callejon. Purtroppo senza successo.

Ounas 7 - Si pensava partisse largo da sinistra e invece Ancelotti mischia un po' le carte e lo piazza più avanzato, praticamente al fianco di Milik, decentrando molto Insigne. Ne vien fuori un esperimento che può dirsi riuscito, grazie alle accelerazioni brucianti che mettono in difficoltà la difesa neroverde, pur con i suoi soliti sprazzi. Mette piede anche nell'azione dell'1-0, orchestrata poi da Insigne e Milik. Dal 72 Allan - Venti minuti per ritrovare il passo dopo le vacanze e per dimostrare, più che altro, che è ancora imprescindibile per la squadra, nonostante le tante voci degli ultimi giorni.

Milik 7 - Di occasioni ne ha davvero parecchie e non tutte le sfrutta come dovrebbe, ma poi Pegolo gli respinge il pallone addosso e lì è davvero difficile sbagliare. Ma devi anche esserci, come sa fare solo chi ha il famoso 'fiuto' del gol. Completa la prestazione positiva con l'assist intelligente per Fabiàn, che a rimorchio fa 2-0. Dall'89' Gaetano sv - Esordio al San Paolo con ovazione per questo 2000 che farà parlare di sé. Una manciata di minuti da ricordare a lungo.

All.

Ancelotti 6,5 - Aveva scherzato parecchio con i giornalisti in conferenza stampa, e infatti stasera ne inventa un'altra delle sue: Insigne da ala sinistra vecchio stampo e Ounas seconda punta al fianco di Milik. Esperimento riuscito alla grande e qualificazione conquistata senza grossi patemi



SASSUOLO

Pegolo 5 - Beffato dal rimpallo sull'1-0 di Milik, ma la sua chiusura era stata piuttosto approssimativa. Chiude maluccio l'angolo anche sul gol di Ruiz.

Lirola 5,5 - Dalla sua parte c'è Insigne ed è un bel problema, visto che gli affonda sempre alle spalle senza che lui in verità possa opporre granché resistenza.

Magnani 5 - Perde Milik sul gol dell'1-0, anche in occasione del raddoppio lascia troppa libertà di movimento al polacco, che controlla e serve alle spalle Fabiàn Ruiz. Due leggerezze che costano caro.

Peluso 5,5 - Da quella parte si balla parecchio, soffre tanto le accelerazioni di Ounas che in più di un'occasione gli fa molto male, sbucandogli alle spalle.

Rogerio 5,5 - Da quel lato è vita dura contro Callejon e soprattutto Ounas. Più efficace quando si propone in avanti, ma un terzino non vive di sole scorribande.

Duncan 6 - Sempre costante l'apporto in termini di corsa e inserimenti pericolosi da parte di questo centrocampista che sembra sempre più completo, pronto a fare il salto di qualità. Stasera il Napoli è un brutto cliente, ma lui non demerita di certo.

Sensi 6 - In mezzo al campo il Sassuolo ha tanta qualità, lui si piazza vertice basso e dirige il traffico con sapienza e senso della posizione, anche se senza palla Ounas gli dà qualche problema di troppo. Una gara comunque da sufficienza meritata.

Locatelli 6 - Se la gioca, combatte a viso aperto e mostra una vis pugnandi tutt'altro che scontata. Trova anche un gran bel gol, ma l'arbitro glielo annulla per un controllo col braccio effettuato in precedenza.

Berardi 5 - Molto largo, a volte troppo, scompare dalla partita per frangenti troppo ampi e non riesce a trovare mai il guizzo. Dei tre davanti è probabilmente il meno incisivo.

Boateng 5,5 - Ha un paio di chance ma trova davanti a sé un Koulibaly monumentale, e sono le uniche opportunità in cui riesce a smarcarsi. Non una prestazione da incorniciare, diciamo così. Dal 68' Boga 6 - Ottimo l'impatto di questo ragazzino scuola Chelsea che mette in mostra ottime accelerazioni e qualche buono spunto. Da tenere d'occhio.

Djuricic 6 - Nel primo tempo è fra i più in palla, in generale ogni volta che ha il pallone sembra in procinto di creare qualche pericolo alla difesa azzurra e in diverse occasioni ci riesce pure. Fra i migliori dei suoi. Dal 68' Babacar 6 - Dà più peso all'attacco rispetto a Boateng, prova qualcuna delle sue accelerazioni da panterone ma il Napoli si difende bene.

All. De Zerbi 6 - Il suo Sassuolo non dispiace mai, se la gioca sempre a viso aperto e riesce sempre a creare qualche grattacapo agli avversari. E' così anche stasera, sebbene il risultato non sia quello sperato.



Arbitro Chiffi 6 - Nel primo tempo il Sassuolo pareggia e lui convalida, ma per sua fortuna c'è il VAR che lo aiuta a vedere un braccio netto di Locatelli che gli era sfuggito.

TABELLINO

NAPOLI-SASSUOLO 2-0

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon (82′ Younes), Diawara, Fabiàn Ruiz, Ounas (71′ Allan); Milik (90′ Gaetano), Insigne

A disp: Karnezis, Meret, Malcuit, Luperto, Rog, Ghoulam All. Ancelotti

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio (82′ Dell’Orco); Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng (69′ Boga), Djuricic (69′ Babacar)

A disp: Satalino, Consigli, Magnanelli, Trotta, Bourabia, Brignola All. De Zerbi

Arbitro: Chiffi di Padova

Marcatori: 15′ Milik, 73′ Fabiàn Ruiz

Ammoniti: Maksimovic, Ounas, Mario Rui (N), Berardi, Magnani, Locatelli, Peluso (S)



