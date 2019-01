INTER BENEVENTO BUCCHI / Il Benevento esce con le ossa rotte da 'San Siro'. Intervistato ai microfoni di 'Inter TV', Cristian Bucchi ha commentato la prestazione dei suoi: "L'assenza di tifosi ha penalizzato tutti. Sarebbe stato giusto per i nostri supporter soprattutto, che avrebbero vissuto una serata straordinaria. Dispiace perché è stata una bella partita.

Ci sono stati tanti gol e le due squadre hanno giocato a viso aperto. Sono emerse le qualità dei singoli, ma la mia squadra mi è piaciuta: abbiamo creato le stesse occasioni dell'Inter, ma loro hanno fatto sei gol e noi due". Sul rigore concesso ai padroni di casa che ha sbloccato il match: "Ci hanno fischiato un rigore che mi sembra dubbio, poi il passivo è diventato importante, ma ho detto ai miei di non pensare al risultato. Il vero rammarico è per i gol subiti al termine delle due frazioni. Ci sono modi e modi di perdere, avremmo incassato due gol in meno".