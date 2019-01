CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI ICARDI SKRINIAR / Si parla anche di calciomercato nel post partita di Inter-Benevento. Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti ha fatto chiarezza riguardo al futuro di Mauro Icardi: "È un giocatore forte che sta benissimo all'Inter. Vuole incontrare e confrontarsi con i dirigenti, che sono pronti ad imbastire un discorso costruttivo. Lui e Lautaro Martinez possono fare ancora meglio dal punto di vista tattico".

L'allenatore nerazzurro ha poi parlato di: "Milan rimane qui, è fuori prezzo per tutti. Nella gestione dei rinnovi è importante essere equilibrati nel trattamento verso tutti i calciatori, al netto delle poche eccezioni per il grande campione e per quei giocatori che hanno spiccata personalità e qualità". Infine, su: "Quelli che fanno uscire queste voci indeboliscono l'Inter. A me non ha mai detto nulla, si è sempre allenato bene da professionista serio qual è".