Napoli-Sassuolo, le pagelle del primo tempo: il VAR salva Chiffi

NAPOLI SASSUOLO PAGELLE PRIMO TEMPO / Termina con il Napoli in vantaggio di misura un primo tempo molto tirato, che ha visto gli azzurri superiori sul piano del gioco ma non certo esenti da momenti complicati. Il Sassuolo in realtà il pari l'aveva anche trovato, ma Chiffi prima convalida e poi si accorge al VAR del fallo di mano di Locatelli. Ma in avanti gli azzurri danno spettacolo: le accelerazioni brucianti di Ounas, il fiuto di Milik e Insigne parecchio ispirato in questa strana posizione da ala sinistra vecchio stampo.

Fa sensazione al contrario la prestazione di, che sembra ormai un corpo estraneo alla squadra.

NAPOLI

Ospina 6

Hysaj 5

Maksimovic 6

Koulibaly 6

Mario Rui 6,5

Callejon 5,5

Diawara 6

Fabiàn Ruiz 6,5

Insigne 6,5

Ounas 7

Milik 7

All. Ancelotti 6

SASSUOLO

Pegolo 6

Lirola 6

Magnani 5,5

Peluso 6

Rogerio 5,5

Duncan 6

Sensi 6

Locatelli 6,5

Berardi 5,5

Boateng 6

Djuricic 6

All. De Zerbi 6

Arbitro Chiffi 6

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui