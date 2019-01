Calciomercato Udinese, Scuffet vola in Turchia

CALCIOMERCATO UDINESE SCUFFET TURCHIA / Destinazione a sorpresa per Simone Scuffet. Il portiere dell'Udinese, dopo un inizio di stagione da titolare è finito in panchina per far spazio a Musso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ore le strade dell'estremo difensore e dei friulani sono pronte a separarsi: Scuffet - come si legge su 'Sportmediaset' - sarebbe vicino alla cessione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI. Il portiere sarebbe ad un passo dai turchi del