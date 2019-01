CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID VARANE / Una Juventus sempre più Galactica. I bianconeri dopo il colpo CristianoRonaldo dell'ultima estate potrebbero continuare a pescare dal Real Madrid. Da tempo continuano a susseguirsi in maniera insistente le voci che vorrebbero Isco e Marcelo a Torino a partire dal prossimo giugno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Il fantasista spagnolo e il terzino brasiliano potrebbero però non essere gli unici a prendere il volo Madrid-Torino.

Le ultime news di calciomercato provenienti dalla Francia parlano di un Real Madrid interessato a Marquinhos per rinforzare la difesa. Se il brasiliano dovesse sbarcare nel capoluogo spagnolo non sarebbe azzardato ipotizzare un addio di

Calciomercato Juventus, Varane grazie a Marquinhos

Bonucci, Chiellini e Barzagli non sono certo più giovanissimi e la Juventus ha in mente di ringiovanire il reparto difensivo con un pezzo da 90: Rapahel Varane che Transfermarket valuta 80 milioni di euro sarebbe certamente il profilo ideale per una squadra come quella bianconera che punta a restare al vertice del calcio europeo e mondiale. L'asse Juventus-Real Madrid, che potrebbe chiamare in causa anche Allegri, Zidane, Dybala e Bentancur, dunque si scalda sempre più.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui