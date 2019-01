TORINO FIORENTINA PIOLI / Stefano Pioli parla alla 'Rai' dopo la vittoria della Fiorentina in coppa Italia contro il Torino: "Prestazione di caparbietà, tenacia. Il campo non ha aiutato nessuna delle due squadre. E' una partita che si poteva decidere su un pallone e siamo stati bravi a crederci. Siamo molto soddisfatti. Nella ripresa abbiamo subito due ripartenze e le palle inattive. Il Torino ha avuto occasioni solo su palle inattive. E' stata una gara molto fisica: loro sono più forti ma noi ci abbiamo messo determinazione e carattere.

Sono stati bravi i miei ragazzi: hanno sofferto quando c'era da soffrire e hanno colpito al momento giusto".,

MURIEL - "E' stata una partita non facile per i nostri attaccanti, arrivavano palloni sporchi. Muriel è un attaccante di talento, sta bene. Possiamo sperimentare varie sistemi di gioco. Simeone è entrato benissimo e bisogna fare così: bisogna reagire anche a decisioni non favorevoli a livello individuale, è così che si diventa squadra".

TRIDENTE CHIESA-MURIEL-SIMEONE - "Credo che ho molto giocatori offensivi a disposizione, Luis può giocare da pria e seconda punta. Ci sarà la possibilità di vederli insieme ma serve equilibrio e disponiblità per lavorare per la squadra. A me piace variare, non dare riferimento agli avversari".

